La Polizia chiude tre bar di Sandrigo: troppi pregiudicati e poca sicurezza pubblica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Ieri, 7 novembre 2024, gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Vicenza hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza, con conseguente chiusura temporanea per 10 giorni, di tre bar situati nel comune di Sandrigo (VI).

Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Vicenza, Dario Sallustio, a seguito dei numerosi controlli delle Forze di Polizia locali, che avevano rilevato una frequente presenza di persone pregiudicate o con precedenti di Polizia all’interno dei locali. Tale frequentazione rappresentava un rischio significativo per l’ordine e la sicurezza pubblica, costringendo le forze dell’ordine a ripetuti interventi per gestire situazioni di disturbo. I bar chiusi sono: Bar Quattro Venti e Bar Si spreca di via della Repubblica e Bar Impero di Piazza Vittorio Emanuele.

Un monitoraggio specifico è stato condotto dagli uffici della Questura, anche durante servizi straordinari svolti in collaborazione con altre Forze di Polizia in occasione della Festa del Bacalà di Sandrigo, evidenziando la presenza di numerosi individui con precedenti penali nei locali interessati.

Al termine della procedura amministrativa e dopo le verifiche effettuate con i gestori, è stata disposta la chiusura dei bar per 10 giorni.