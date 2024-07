La nuova Giunta Parise a Montecchio Maggiore: Trapula vicesindaco

Questa mattina (martedì 9 luglio 2024) si è tenuta la presentazione della nuova giunta comunale che guiderà la città di Montecchio Maggiore per i prossimi cinque anni. Nella sala consiliare del municipio, il sindaco Silvio Parise ha ufficializzato la nomina degli assessori e le deleghe assegnate. Ad affiancare il primo cittadino saranno Gianfranco Trapula, investito della carica di vicesindaco, Andrea Palma, Elisa Maule, Maria Paola Stocchero e Giampaolo Valerio.

«Competenze, esperienze e preferenze ricevute alle urne: sono i criteri che mi hanno guidato nella scelta e nella costituzione della nuova giunta», dichiara il sindaco Silvio Parise. «Una squadra che considero la combinazione ideale e il giusto equilibrio tra continuità e rinnovo, per guidare la città con consapevolezza e slancio verso il futuro. Da questo gruppo mi aspetto un ritmo di marcia spedito e sostenuto, con le prime azioni che si concretizzeranno a breve negli ambiti della sicurezza, della cultura e del sociale, oltre che delle manutenzioni, per migliorare la viabilità e garantire il decoro».

Il primo cittadino ha deciso di seguire in prima persona le materie relative ad ambiente, sicurezza, polizia municipale, opere pubbliche, sport, protezione civile, riqualificazione di Alte e infrastrutture sovracomunali. Al vicesindaco Gianfranco Trapula sono stati assegnati gli assessorati a sviluppo della finanza locale, bilancio e politiche tributarie, attività produttive, organizzazione comunale e politica del personale. Tra gli assessori, Andrea Palma si occuperà di programmazione e sviluppo urbanistico, attività di edilizia privata, programmazione e interventi in campo energetico, cultura, politiche giovanili; Elisa Maule di politiche e interventi sociali, politiche sociosanitarie, volontariato legato al sociale, politiche per l’innovazione tecnologica e smart city, manifestazioni; Maria Paola Stocchero di pubblica istruzione, sviluppo delle pari opportunità, turismo e attività di gemellaggio istituzionale, gentilezza; Giampaolo Valerio di sviluppo e manutenzione della viabilità comunale, manutenzione e decoro del patrimonio e del demanio comunale, rapporti con le frazioni (Consiglio delle frazioni).

«Ora che la giunta è stata definita, il prossimo passo sarà l’assegnazione di deleghe specifiche ai singoli consiglieri comunali, che avranno ampio margine di manovra in accordo con la giunta», conferma il sindaco Parise.

La nomina degli assessori permette l’ingresso in Consiglio comunale dei consiglieri Renato Urbani, Gianmarco Bozzetti, Pierantonio Castegnaro e Gabriella Meggiolaro.