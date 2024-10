La Nazionale di calcio femminile a Vicenza!

Con una foto di gruppo in piazza dei Signori e l’accoglienza a Palazzo Trissino, Vicenza rende omaggio alla Nazionale femminile di calcio, in città per disputare domani pomeriggio allo stadio Menti l’amichevole contro la Spagna.

Ad accogliere l’intera squadra e lo staff all’ombra della Basilica palladiana, il sindaco Giacomo Possamai e il consigliere comunale delegato ai progetti di sviluppo della pratica sportiva Giacomo Bez.

Le ragazze, non senza aver prima firmato autografi e posato per selfie con i vicentini, sono quindi state ricevute dal sindaco nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, per un saluto ufficiale a cui ha preso parte anche la vicesindaca Isabella Sala.

«Siamo molto contenti di ospitare la partita contro le campionesse del mondo – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – Vicenza è una piazza di calcio che è sempre stata caratterizzata da un tifo straordinario. Il ‘Menti’ è stato lo stadio di Paolo Rossi e Roberto Baggio ed è considerato un luogo magico per i vicentini e non solo. Sono certo che domani ci saranno tantissimi tifosi a fare il tifo per l’Italia: la spinta che vogliamo trasmettere a queste ragazze nel percorso di avvicinamento all’Europeo è forte. Ringrazio la Federazione per la scelta di giocare qui, dove il movimento femminile è in costante crescita, e questo anche grazie agli ottimi risultati delle Azzurre».

Il Ct Andrea Soncin e la capo delegazione Chiara Marchitelli hanno fatto dono al Comune del Gagliardetto della partita e al sindaco di una maglia azzurra con il numero 10.

Erano presenti anche il direttore generale dell’AIC Gianni Grazioli e le delegazioni di LR Vicenza, Vicenza Calcio Femminile e Real Vicenza.

Domani mattina alle 10.15 una delegazione di atlete sarà nuovamente in centro per visitare con la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti il murale dedicato a Paolo Rossi in viale Torino e la mostra itinerante sulla storia delle Nazionali ‘Sfumature di Azzurro’, visitabile gratuitamente fino alle 18 in Basilica palladiana. Saranno presenti l’assessore allo sport Leone Zilio e il consigliere comunale Giacomo Bez.

Per informazioni sulla mostra “Sfumature di Azzurro”:

https://www.comune.vicenza.it/Vivere-il-comune/Eventi/Mostra-Sfumature-di-azzurro