Jesolo – Post denigratori sulla località balneare, il presidente albergatori: “Ora basta, denuncio!”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Vai al link: https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

“Ora basta, denuncio!” Con queste parole, Pierfrancesco Contarini, presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, ha deciso di prendere una posizione forte contro i continui post denigratori che circolano sui social, in particolare su Facebook. Dopo l’ennesimo attacco, Contarini ha scelto di agire legalmente, per tutelare non solo l’immagine di Jesolo, ma anche gli operatori turistici, il cui lavoro rischia di essere gravemente danneggiato da queste pubblicazioni.

“Sono stanco dei social e di quelle persone che diffamano la località attraverso post il cui unico scopo è raccogliere ‘like’ e consensi, o ottenere un momento di notorietà”, afferma Contarini, visibilmente amareggiato. “Non si rendono conto che Jesolo vive di turismo e che ogni messaggio denigratorio mette in pericolo l’economia della città stessa.”

Il presidente si riferisce, ad esempio, a un recente post in lingua tedesca che ha drammatizzato un temporale avvenuto in città, parlando di una “tempesta a Jesolo” e mostrando immagini catastrofiche, facendo credere, in modo fuorviante, che la situazione riguardasse tutti i 15 chilometri di spiaggia. Un episodio simile si era già verificato durante l’estate, quando erano stati diffusi video di risse o immagini di auto vandalizzate, fatti di cronaca presentati in modo sensazionalistico.

“Nessuno vuole negare la libertà di espressione, io per primo”, continua Contarini. “Ma bisogna essere consapevoli delle responsabilità che si hanno quando si pubblicano informazioni. Se sei amministratore di una pagina, hai il dovere di verificare ciò che pubblichi e di gestire correttamente i commenti e le discussioni che ne seguono.”

Contarini conclude con un avvertimento chiaro: “Da questo momento, come associazione, non lasceremo più passare nulla. Chi denigra la nostra città sappia che ci difenderemo nelle sedi opportune, tutelando chi lavora e, più in generale, Jesolo stessa.”