IperTosano di Montecchio Maggiore cresce e il 23 novembre si sposta nella nuova grande sede

Fra pochi giorni si apre un nuovo capitolo per IperTosano di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza: giovedì 23 novembre lo storico ipermercato si sposta nella nuova sede, sempre in viale Trieste a soli 700 metri di distanza, permettendo anche a questo punto vendita di trasformarsi completamente e di allinearsi agli standard degli altri IperTosano.

Il trasferimento nella nuova struttura porterà alla chiusura della sede storica, presente sul territorio da oltre 30 anni. Aperta nel 1989 come supermercato di 1.500 mq, nel 2009 la superficie venne quasi raddoppiata, raggiungendo i 2.500 mq ed entrando nella categoria di ipermercato. Vista la risposta della clientela e le soddisfazioni raccolte negli anni, il fondatore Anerio Tosano, con il supporto della famiglia, individuò una decina di anni fa nell’area “Ex Faeda” una location idonea a ospitare una nuova costruzione con caratteristiche in linea con i nuovi format di vendita.

A gennaio 2023 è così partito il cantiere che ha condotto alla realizzazione in tempi record del nuovo fabbricato, consentendo di poter tagliare il nastro di inaugurazione in poco meno di un anno grazie allo sforzo della famiglia Tosano e di tutti i collaboratori, professionisti e imprese che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Per poter permettere al personale e ai nuovi assunti di trasferirsi presso il nuovo ipermercato e prepararsi alla grande apertura del 23, la chiusura della sede storica avverrà il giorno prima, mercoledì 22 alle ore 15.

La nuova sede proporrà un’offerta senza eguali nel settore, maggiori spazi tra le corsie, quantità di prodotti più che raddoppiata e, come sempre, qualità e convenienza tutto l’anno su tutta la merce esposta. Con una superficie di vendita di 7.000 mq, 30 casse, 1.200 parcheggi di cui 400 coperti, finalmente anche a Montecchio Maggiore sarà possibile esporre negli scaffali e nei reparti tutto l’amplissimo assortimento IperTosano.

Nella grande struttura moderna e tecnologica troveranno spazio i nuovissimi reparti fiore all’occhiello della Supermercati Tosano: panetteria e pasticceria artigianale con prodotti freschi e freschissimi preparati ogni giorno direttamente in punto vendita. I reparti tradizionali, ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia e cucina, banco salumi e formaggi e take away, saranno proposti in versione aggiornata e ampliata. Strepitosa sarà l’offerta anche nel reparto surgelati e nelle corsie vini e birre, da alcuni anni pluripremiati a livello nazionale dai prestigiosi “CX Store Award” e da riviste del settore come Altroconsumo, che posizionano Supermercati Tosano come la catena più apprezzata per soddisfazione del cliente e per il rapporto qualità/prezzo.

Questa la forza del Gruppo Tosano oggi come nel passato: la capacità di proporre prezzi concorrenziali su tutti i prodotti, resa possibile dal crescente potere contrattuale dell’Azienda nei confronti dell’“Industria di marca”, dalla crescita strutturale del Polo Logistico di Cerea altamente automatizzato, dal miglioramento dell’efficienza in tutti gli ambiti aziendali e dal contenimento di costi e spese non indispensabili, quali i volantini e i concorsi a premio.

A completamento dell’offerta verrà potenziato il servizio di spesa online, con spazi organizzati e comodissimi per il ritiro agli orari meglio graditi dal cliente, mentre per la clientela “catering” sarà presente su tutte le merceologie una ampliata proposta di prodotti in grandi formati destinati alla ristorazione, ai grandi consumatori e alle collettività.

La grande famiglia Tosano vi aspetta da giovedì 23 novembre per vivere questa nuova esperienza d’acquisto, con il vantaggio di un eccezionale sconto del 10% alle casse fino a domenica 3 dicembre.