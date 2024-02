Intimidazioni agli amministratori, a Roana si parte dalle scuole per sensibilizzare

AL VIA UN CICLO DI INCONTRI PER UN PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL

FENOMENO DEGLI ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI



Il Comune di Roana, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gallio, è lieto di annunciare un ciclo di incontri dedicato alla sensibilizzazione sul fenomeno degli atti intimidatori rivolti agli amministratori locali, come previsto dall’articolo 6 della legge 3 luglio 2017 n. 105.

La violenza, l’intimidazione, il bullismo e la discriminazione sono fenomeni diffusi che minano profondamente il tessuto sociale e che possono assumere forme diverse, ma altrettanto dannose, anche all’interno delle nostre comunità locali. È fondamentale affrontare queste problematiche con determinazione e consapevolezza, promuovendo la cultura del rispetto reciproco e della convivenza pacifica.

Quest’iniziativa si propone di promuovere valori sociali e costituzionali fondamentali per la crescita dei giovani, attraverso incontri di alto contenuto didattico ed educativo, rivolti principalmente agli studenti delle Scuole Secondarie.



Di seguito il programma dettagliato degli incontri:

27 febbraio 2024, ore 10:00 presso il Teatro Palladio a Cesuna

Presentazione del programma a cura dell’Amministrazione Comunale

Intervento del Viceprefetto Vicario di Vicenza, dott.ssa Renata Carletti, sulla normativa che

disciplina gli atti intimidatori e illustrazione dei progetti promossi dalla Prefettura.

12 marzo 2024, ore 10:00 presso il Teatro Palladio a Cesuna “Aggressività, bullismo e violenza” a

cura di Luca Rigoldi, pugile professionista e Campione Italiano.

27 marzo 2024, ore 10:00 presso il Teatro Palladio a Cesuna “Correre per un respiro” a cura di

Rachele Somaschini, pilota di auto rally e Campionessa femminile Rally 2023.

9 aprile 2024, ore 10:00 presso il Teatro Palladio a Cesuna “La violenza sulla natura e sulla

montagna” a cura di Romeo Covolo, Naturalista e storico guida alpina.

Interverranno anche il fotografo e narratore Gigi Abriani e lo scrittore Francesco Vidotto .

30 aprile 2024, ore 10:00 presso il Teatro Palladio a Cesuna “L’amore che fa male – Prevenire la

violenza di genere, imparare ad amare” a cura del dr. Stefano Rossi, Psicopedagogista.



Il Sindaco del Comune di Roana, avvocato Elisabetta Magnabosco ritiene che “questi incontri si preannunciano come un’opportunità unica per riflettere e interagire in modo costruttivo sui temi della legalità, del rispetto e del contrasto all’emarginazione che porta alla violenza. In particolare,” continua il Sindaco “uno spazio importante sarà dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, sul bullismo e sull’intimidazione, fenomeni che richiedono un impegno costante e congiunto da parte di tutta la società per essere contrastati efficacemente.”

Oltre agli studenti delle nostre scuole, al corpo insegnante e ai nostri amministratori, l’invito è stato esteso anche alle Forze di Polizia, ai Sindaci dell’Altopiano, al Sindaco di Vicenza e al Presidente della provincia oltre che ad altre personalità coinvolte nell’associazionismo e del mondo scolastico.