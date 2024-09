Incidente sul lavoro: operaio finisce con un arto sotto un muletto

Alle 17 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cuminello a Grisignano di Zocco per un operaio rimasto incastrato con un arto sotto un muletto. L’operaio era intento alle operazioni di carico scarico all’interno di un’azienda di trasporti quando per cause in corso di accertamento il muletto è caduto nello spazio tra il cassone del camion e il magazzino, intrappolando l’uomo con un arto.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, hanno utilizzato dei cuscini pneumatici e un divaricatore per liberare il piede dell’uomo, che fortunatamente non ha subito gravi ferite. L’operaio è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.