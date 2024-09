Incendio in una casa di contrada: pompieri al lavoro (FOTO)

Alle 20:00 di martedì 10 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in un locale tecnico di una casa di contrada in ristrutturazione, in Via Bauce a Crespadoro: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi da Arzignano con quattro automezzi tra cui un’autopompa, un’autobotte e 10 operatori (personale smontante e montante), hanno prontamente spento le fiamme divampate in un locale tecnico della casa, intanto contenute dai proprietari con l’uso di diversi estintori. Evitato il coinvolgimento delle altre abitazioni affiancate. Danni da fumo al primo piano dell’abitazione.

Le cause delle fiamme probabilmente causate dall’inverter o dalle batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate mezz’ora prima della mezzanotte.