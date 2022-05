Incendio in Riviera Berica: trattore a fuoco (FOTO)

Aggiornamento ore 20.30- Alle 18:10, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Debba a Longare per l’incendio di un trattore: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con il personale di prima partenza, hanno spento il mezzo agricolo oramai completamente avvolto dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Un’alta colonna di fumo e fuoco si sta alzando in questo momento da Bugano, frazione di Longare. Sul posto i vigili del fuoco in azione che stanno contenendo l’incendio. Traffico rallentato in Riviera Berica, perchè l’incendio si era propagato a meno di 100 metri dalla strada ed era ben visibile ai passanti.