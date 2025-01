Incendi devastano Los Angeles: dieci vittime, migliaia di evacuati e danni senza precedenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Gli incendi che stanno flagellando Los Angeles continuano a causare morte e distruzione, rendendo questa emergenza una delle più gravi nella storia della città. Secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità, i roghi hanno già provocato dieci vittime, distrutto oltre 9.000 edifici, e costretto circa 180.000 persone ad abbandonare le loro case.

Incendi ancora fuori controllo

Tra i principali roghi, l’incendio di Palisades ha già devastato 8.084 ettari ed è contenuto solo al 6%. Ad Altadena, cinque persone hanno perso la vita, e le fiamme continuano a rappresentare una minaccia nonostante i progressi dei vigili del fuoco nella notte. Altri incendi, come l’Eaton Fire e il Kenneth Fire, restano completamente fuori controllo.

Rinforzi e coprifuoco

Per contrastare le fiamme, sono stati mobilitati circa 400 membri della Guardia Nazionale, e squadre di vigili del fuoco da Oregon, Utah e Nevada sono arrivate in supporto. Nel tentativo di prevenire saccheggi nelle zone evacuate, è stato imposto un coprifuoco dalle 18:00 alle 6:00 nelle aree sotto ordine di evacuazione obbligatoria. La polizia ha già arrestato almeno 20 persone per furti nelle abitazioni abbandonate.

Emergenza senza precedenti

Il presidente Joe Biden ha annunciato che il governo federale coprirà il 100% dei costi delle misure per proteggere vite umane e proprietà per i prossimi sei mesi. Biden ha sottolineato il ruolo del cambiamento climatico in questa crisi, definendo gli incendi “uno dei disastri naturali più distruttivi nella storia di Los Angeles”.

Mentre i vigili del fuoco lottano contro le fiamme, organizzazioni come World Central Kitchen stanno distribuendo pasti agli sfollati. Tuttavia, persistono problemi logistici, tra cui una carenza d’acqua che complica ulteriormente gli sforzi di contenimento.

Numerose celebrità sono state colpite dalla tragedia, tra cui Patrick Bruel, che ha perso la sua villa a Pacific Palisades. Intanto, migliaia di residenti cercano rifugio lontano dalla città, come Cédric Ih, un padre francese che ha deciso di trasferirsi temporaneamente nel deserto per proteggere la sua famiglia dall’inquinamento atmosferico.

Con condizioni meteorologiche ancora critiche, forti venti e umidità bassissima, le autorità temono che l’emergenza possa prolungarsi per diversi giorni. Gli sforzi per contenere le fiamme e assistere le vittime proseguono senza sosta.