Incendi devastano la California: migliaia di sfollati, Hollywood sotto assedio (video)

LOS ANGELES, 8 gennaio 2025 – La California è in ginocchio a causa di una serie di incendi devastanti che stanno colpendo la contea di Los Angeles. Alimentati da venti di forza uragano e una siccità prolungata, i roghi hanno già distrutto quasi 10.000 ettari, con oltre 1.500 edifici rasi al suolo e più di 100.000 persone evacuate.

Hollywood e Malibu tra le aree più colpite

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a Hollywood, dove impressionanti colonne di fumo nero si alzano sopra la città. La famosa spiaggia di Malibu è stata devastata, lasciando dietro di sé una scia di desolazione. Anche Studio City è stata colpita, ma un incendio in zona è stato fortunatamente domato grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco.

Soccorso e supporto alle vittime

La Croce Rossa ha aperto diversi rifugi di emergenza, mentre Uber e Airbnb si sono mobilitati: la prima offre corse gratuite per evacuare i residenti, la seconda alloggi temporanei per gli sfollati. Tuttavia, la situazione resta critica: oltre 350.000 abitazioni sono senza elettricità, e a Pasadena l’acqua potabile è stata dichiarata non sicura.

La risposta delle autorità

Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha imposto un coprifuoco a Santa Monica per prevenire saccheggi nelle aree evacuate, mentre il presidente Joe Biden ha annullato una visita di Stato in Italia per concentrarsi sull’emergenza. Il governatore della California ha richiesto aiuti federali e schierato oltre 7.500 vigili del fuoco, anche da altri stati, per combattere questi incendi definiti “senza precedenti”.

Cause e prospettive

Le autorità attribuiscono la gravità della situazione al cambiamento climatico, al caldo anomalo e alla siccità. Le previsioni indicano un indebolimento dei venti nelle prossime ore, il che potrebbe dare respiro ai soccorritori impegnati nella lotta contro le fiamme.

Le testimonianze

Resoconti strazianti giungono dai residenti: Kimberly Devane, sfollata da Pacific Palisades, descrive la scena come una “zona di guerra”. Celebrità come Mark Hamill hanno condiviso sui social media la propria evacuazione, unendosi alle decine di migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

Gli occhi del mondo restano puntati sulla California, mentre la comunità internazionale esprime solidarietà e sostegno per una tragedia che sembra non avere fine.