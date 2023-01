“In the mood for love” e “One Second”, continua il Chinese Film Festival

Continuano i festeggiamenti per il Capodanno Cinese, quest’anno dedicato al Coniglio, e l’Istituto Confucio all’Università di Padova con le ultime proiezioni della seconda edizione del Padova Chinese Film Festival.

Dopo “Return to Dust” (Cina 2022, regia di Li Ruijun), film-rivelazione del Festival di Berlino 2022, e la commedia romantica “The Italian Recipe/La ricetta italiana” (Cina 2022, regia di Hou Zuxin), ancora due proiezioni in programma per il Padova Chinese Film Festival.

Domani, martedì 31 gennaio sarà la volta di “In the Mood for Love” (Hong Kong 2000, regia di Wong Kar-wai, versione restaurata nel 2020), un grande classico della cinematografia che parla di segreti, un dramma intenso e raffinatissimo.

E a concludere la kermesse giovedì 2 febbraio sarà la proiezione del film drammatico “One Second”(Cina 2020) di Zhang Yimou, uno dei registi più importanti e influenti della Cina e membro della “quinta generazione” di registi cinesi.

Le proiezioni sono gratuite e si svolgono alle ore 21.00 presso il Cinema Lux di Padova.

Tutti i film saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.

L’ingresso in sala sarà garantito fino a esaurimento dei posti a disposizione.