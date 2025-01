In stato di alterazione: denunciato per resistenza e oltraggio ai Carabinieri

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e contestualmente sanzionato per ubriachezza, un 55enne di Bassano del Grappa, già conosciuto agli operanti. Il movimentato episodio ha avuto inizio intorno alle ore 23:30 circa del 22 gennaio 2025, quando al numero di emergenza 112 della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa, è pervenuta una segnalazione relativa alla presenza di un uomo intento a colpire con la testa un cartello della segnaletica stradale verticale, lungo la via Chini, non lontano dal centro storico. Appena giunti sul posto, i militari si sono immediatamente prodigati nel tentare – a più riprese – di calmare il prevenuto, colto in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’abuso di alcool, il quale, mantenendo un atteggiamento ostile, iniziava ad inveire verso gli stessi, apostrofandoli con espressioni oltraggiose, e nel contempo opponendo loro una forte resistenza al fine di sottrarsi al controllo di polizia in atto.

Tenuto conto della sua irrefrenabile irritazione ed anche al fine di evitare ulteriori atti autolesivi, veniva richiesto sul posto l’ausilio dei militari della Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino e di un secondo equipaggio della Sezione Radiomobile.

In un primo momento gli operanti, unitamente ad un familiare del prevenuto, giunto sul posto, riuscivano momentaneamente a ricondurlo ad apparente calma. Tuttavia, nel momento in cui si accingeva a salire a bordo della vettura dell’Arma per essere condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, l’uomo iniziava nuovamente a dimenarsi energicamente, costringendo gli operanti a porlo in sicurezza, anche attraverso l’utilizzo dello spray urticante in dotazione, in modo tale da permettere al personale sanitario del 118, nel frattempo intervenuto, di sedarlo e trasportarlo, per gli accertamenti del caso, presso l’ospedale San Bassiano.

Il 55enne, quindi, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di resistenza

e oltraggio a pubblico ufficiale e sarà altresì sanzionato amministrativamente per ubriachezza.* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e

che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad

indagine in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza

irrevocabile di condanna”.