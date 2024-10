In mostra in Basilica le fotografie delle ville palladiane degli studenti Isia di Urbino

È prevista dal 5 al 20 ottobre, nel salone degli Zavatteri in Basilica Palladiana, la mostra fotografica “Ville Palladiane – Narrazioni visive degli studenti Isia di Urbino”, a cura del fotografo vicentino Alberto Sinigaglia. Un’iniziativa che offre una prospettiva inedita sul patrimonio architettonico palladiano, catturato attraverso lo sguardo creativo e contemporaneo degli studenti del prestigioso istituto Isia (Istituto superiore per le industrie artistiche) di Urbino.

«Sarà una bellissima mostra dedicata alle ville palladiane – le parole del consigliere comunale, componente del direttivo dell’Associazione beni italiani patrimonio mondiale Stefano Dal Pra Caputo -. Sono quindici gli studenti che hanno visitato nei mesi scorsi la città di Vicenza e le ville palladiane, in provincia e in Veneto, e che mostreranno le loro fotografie dal 5 al 20 ottobre nella sala Zavatteri della Basilica. È una bella occasione per Vicenza, perché abbiamo un occhio esterno sulla città. La mostra, gratuita, rappresenta un bel momento anche per tutti i cittadini che potranno rivivere il patrimonio stupendo che abbiamo. Tutto questo, nell’anno del 30esimo anniversario del primo riconoscimento Unesco».

L’esposizione prende forma attraverso dettagli, margini, atmosfere e tracce della vita contemporanea che animano le residenze storiche progettate da Andrea Palladio. Un tema classico, ma affrontato con entusiasmo dagli studenti, che hanno saputo costruire una narrazione per immagini capace di descrivere l’universo antico e al contempo modernissimo dell’architetto. Studenti che nei precedenti mesi sono stati in visita alle Ville Palladiane della città e provincia appartenenti al Sito Patrimonio Mondiale Unesco “Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”.

La mostra, atto conclusivo del corso di fotografia di architettura del biennio di fotografia dell’Isia di Urbino diretto da Sinigaglia, si inserisce nel progetto editoriale dell’Iccd “Prospettive”, che vedrà nei prossimi anni gli studenti di fotografia confrontarsi con diverse tematiche architettoniche. Il catalogo “Ville Palladiane” rappresenta un ulteriore contributo dell’Isia di Urbino a questa iniziativa e sarà consultabile e acquistabile in mostra.

L’esposizione è stata realizzata grazie al supporto del Comune di Vicenza e dell’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, dell’ufficio Unesco del Comune, del consigliere comunale Dal Pra Caputo, dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Iccd), del Palladio Museum e dell’associazione culturale Ubif.

Alberto Sinigaglia ha ottenuto a laurea in architettura presso l’Università Iuav di Venezia. Successivamente ha frequentato il Photoglobal Program presso la School of Visual Art di New York. Finalista di diversi premi tra cui il Premio Fotografia Italiana Under 40 (2015), il Premio Gabriele Basilico (2015) ed il Talent Prize (2017). Nel 2014 è stato selezionato tra i vincitori della 98esima Collettiva Giovani Artisti della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e nel 2017 ha vinto il Premio Fattori Contemporaneo del Combat Prize e il Premio Fabbri per la Fotografia Contemporanea. Il suo lavoro è stato esposto e pubblicato in Italia e all’estero. Dal 2015 è tra gli editor di Genda Magazine. Vive e lavora tra Vicenza e Mosca.

L’Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino (Isia) è un istituto statale di alta formazione nel campo del design e della comunicazione visiva. Ha il merito di essere riuscito a formare il primo centro italiano di alto livello per la qualificazione professionale delle varie applicazioni grafiche. Si tratta di uno dei cinque Isia d’Italia, oltre a quello di Roma, Firenze, Pescara e Faenza. L’Isia di Urbino è oggi considerata la più importante istituzione statale in Italia per la progettazione grafica ed editoriale ed annovera un corpo docente formato dai migliori professionisti italiani e stranieri nei settori del design grafico, della fotografia e dell’illustrazione. Dal 2016 al 2022, il presidente dell’istituto è stato il sociologo e politologo, residente nel Vicentino, Ilvo Diamanti.

L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 5 ottobre alle 16.

L’ingresso è gratuito.

Gli orari di apertura della mostra, aperta fino al 20 ottobre, sono gli stessi della Basilica Palladiana, ovvero da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, con chiusura il lunedì.

Per ulteriori informazioni: www.ubif.it info@ubif.it 3405384464 (Sacha Catalano)

Per informazioni sul sito Unesco: www.vicenzavillepalladio.it