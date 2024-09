In bici, con droga e senza documenti: espulso

Le Volanti della Questura lo hanno visto transitare in Viale della Pace a Vicenza, notando che cercava di nascondersi, imboccando una strada secondaria. Gli Agenti lo hanno seguito e fermato, insospettiti dal suo comportamento. L’uomo non aveva alcun documento al seguito.

E’ stato pertanto accompagnato in Questura dove, accertatane l’irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale, è stata avviata la procedura per la sua espulsione.

E’ stato trovato inoltre in possesso di una bustina contenente circa 0,60 grammi di hashish. Così è stato anche sanzionato per possesso di stupefacente per uso personale.