Il segretario della CGIL alla Xylem di Montecchio incontra i lavoratori della mensa

Ieri all’assemblea finalizzata alla raccolta firme per i referendum della CGIL alla Xylem Italia (ex Lowara) di Montecchio Maggiore erano presenti il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e la segretaria generale Cgil del Veneto Tiziana Basso e i referenti delle categorie e della Camera del lavoro vicentine. Un centinaio le lavoratrici e i lavoratori presenti. A convocare l’assemblea la FIOM per i lavoratori dell’azienda metalmeccanica e la FILCAMS per le lavoratrici della mensa interna in appalto a Euroristorazione.

Nella foto con Landini le signore Helena, Bertilla, Tatiana e Sonia che finalmente hanno visto riconosciuto anche formalmente il ruolo fondamentale delle addette alla mensa all’interno delle aziende.