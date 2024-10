Il Questore dispone 6 Daspo e 6 fogli di via obbligatori

Durante l’ultima settimana il Questore della provincia di Vicenza Dario Sallustio ha emesso numerose misure di prevenzione di natura personale notificati sia in città che in provincia.

Per la precisione, grazie all’attività del personale della Divisione Anticrimine sono stati adottati 6 DASPO WILLY, e 6 fogli di via Obbligatori (di cui 3 in provincia) a carico di persone gravate da precedenti penali o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nei Comuni in cui sono stati rintracciati.

Tra i D.A.S.P.O. notificati a Vicenza ne spiccano due, entrambi notificati oggi.

Il primo veniva notificato a B.A., 26enne cittadino ivoriano, il Daspo Willy. Il soggetto, nella serata del 15 settembre, si rendeva responsabile dei reati di rapina impropria e minaccia nei confronti di un altro avventore incontrato all’interno di un esercizio pubblico in via Fabiani.

Il secondo veniva notifica a C.M., 34enne cittadino italiano, che durante l’evento del 15 settembre “Notte bianca”, seminava il panico tra la gente e minacciava gli steward della sicurezza privata. C.M., in evidente preda dai fumi dell’alcol, veniva invitato dagli steward, addetti alla sicurezza, a mantenere un comportamento consono o abbandonare l’area, ma costui reagiva contro gli stessi minacciandoli e lanciandogli contro il bicchiere di vetro che aveva in mano.

Tra i Fogli di Via Obbligatori dal Territorio della Provincia, per 4 anni, si evidenziano quelli notificati a 3 individui residenti in provincia di Padova. I soggetti, il 36enne S.O., il 37enne L.R. e il 29enne L.M., venivano rintracciati lo scorso 14 settembre, da una pattuglia dei Carabinieri di Vicenza impegnati a tentare un furto su di un’auto in sosta in via Lugano nel comune di Vicenza, dandosi poi alla fuga tra le vie cittadine a bordo di un’autovettura con targa tedesca. Successivamente l’auto veniva intercettata e bloccata con l’ausilio di una pattuglia della Squadra Volante, e a bordo di quell’auto venivano trovati denaro e monili d’oro, proventi illeciti della truffa aggravata in concorso perpetrata quello stesso giorno nei confronti di un’anziana signora vicentina.