Il Prefetto di Vicenza riceve il Console generale degli Usa

Il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo ha ricevuto la visita del Console generale degli Stati Uniti d’America a Milano Douglass Benning, in visita istituzionale a Vicenza accompagnato da una piccola delegazione.

Nel corso del cordiale colloquio, che si è svolto ieri pomeriggio in Prefettura, il Console ha manifestato interesse e apprezzamento per le evidenti bellezze artistiche e architettoniche del territorio.

Il prefetto e il diplomatico si sono poi confrontati su temi di attualità, sull’analisi della situazione socio-economica locale e sull’importanza di rafforzare i consolidati scambi culturali ed economici tra i due Paesi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla presenza del contingente militare presso la Caserma Ederle e della cospicua comunità statunitense sull’intero territorio provinciale.

Il Prefetto Caccamo ha avuto modo di rimarcare come l’ormai duraturo rapporto tra le istituzioni locali e le autorità militari americane si stiano consolidando sempre di più, non solo grazie alle occasioni di convivialità nell’ambito delle numerose cerimonie istituzionali condivise, ma anche attraverso concrete forme di collaborazione interistituzionale, come, ad esempio, le attività sinora svolte dalla Prefettura in materia di tutela e prevenzione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di riqualificazione dell’insediamento americano sito nella zona est di Vicenza, denominato “Villaggio della Pace”.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Caccamo ha consegnato al Console Benning un omaggio istituzionale quale ricordo di Vicenza.