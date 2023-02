Il giallo della lite fra Anna Oxa e Madame che ha tenuto i social in fermento ieri sera

Gli italiani che guardavano il Festival ieri sera con un occhio ai social, ad un certo punto sono stati scossi dalla notizia di una probabile lite fra due cantanti donne. Qualche gola profonda da Sanremo aveva diffuso solo le iniziali delle artiste: A. ed M.

Poco dopo queste iniziali sono diventate Anna Oxa e Madame (qualcuno ipotizzava Anna Oxa e Ariete). La prima avrebbe addirittura lanciato un bicchiere d’acqua alla cantante vicentina. Il blob del gossip è cresciuto via via a dismisura caricandosi di altri dettagli (quasi tutti inventati) come la causa della presunta lite. “Anna Oxa avrebbe detto ‘vaccinati figlia mia’ e Madame l’avrebbe più o meno mandata a quel paese….”. Tutti chiedevano maggiori dettagli, compresa la mattatrice Selvaggia Lucarelli che ha fatto piegare dal ridere mezza Italia con questo post: “Quindi qualcuno ha litigato ma non si sa chi, forse la capa degli elfi con la capa della gang. Morandi ha detto “Giorgia vado a prenderti i fiori” e nessuno l’ha più visto. È la serata Twin Peaks cazzo”.

Con le ore però la notizia si è spenta, sotto i colpi delle smentite, ma non molti sperano che qualche informazione ancora trapeli e spieghi cosa abbia dato origine al gossip, sperando cinicamente che qualcosa effettivamente ci sia stato.

Arriva però la smentita dalla Rai e dalle due interessate.

La Rai: “La Oxa al momento si trova con il direttore Coletta. Le notizie circolate sui social sono totalmente false”, dice l’Ufficio stampa Rai.

Pare inoltre che Anna Oxa, al momento della presunta lite, non fosse ancora arrivata all’Ariston (è arrivata alle 00.40 poco prima di esibirsi) e anche lo staff di Madame smentisce, sostenendo che la cantante non solo «rispetta molto l’artista», ma proprio «non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla».

Quindi occhio ai social per altri gossip e occhio alle fonti per capire se sono fake oppure no.