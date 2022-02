Il calendario dello sblocco delle restrizioni (da domani): vita dura solo per i no vax

Da venerdì 11 febbraio:

Fine dell’obbligo di mascherina all’aperto (bisogna averla con sé e dovrà essere utilizzata in caso di affollamenti).

Aprono le discoteche e le sale da ballo con capienza massima del 50% (si usa la mascherina quando non si balla o si è seduti ad un tavolo). All’aperto i locali potranno avere capienza del 75%. Via libera a concerti e feste all’aperto.

Da martedì 15 febbraio

Inasprimento sanzioni per gli over 50 no vax. Tutti i lavoratori pubblici e privati potranno lavorare solo con il Super Green Pass (vaccinazione o guarigione da covid). Chi non avrà il SGP avrà stipendio sospeso. Se entra al lavoro senza certificato rischia multa da 600 a 1500 euro, come pure il datore di lavoro.

Martedì 1 marzo

Potrebbe cambiare la capienza di stadi e impianti sportivi, che potrebbero arrivare al 75% all’aperto e al 60% al chiuso

Giovedì 31 marzo

Fine obbligo mascherina nei luoghi chiusi. Fine dello stato di emergenza iniziato da marzo 2020. Lo smart working dovrà essere concordato fra datore di lavoro e dipendente-collaboratore.

Mercoledì 15 giugno scade l’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni, ma è molto probabile venga prorogato. Potrebbero ridursi gli ambiti di applicazione del green pass, lasciando libero accesso a esercizi commerciali, banche e poste.

Venerdì 1 luglio si potrebbe arrivare all’eliminazione totale delle restrizioni.