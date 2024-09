Il Boscardin alla Biennale dei Licei Artistici

Sarà il Liceo artistico “Boscardin” di Vicenza a rappresentare le scuole d’indirizzo della Provincia di Vicenza alla quinta edizione della mostra-concorso “Biennale dei Licei artistici italiani” (www.biennaledeiliceiartistici.it) promossa dal Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt), che si svolgerà a Roma dal 1° al 20 ottobre.

Il bando prevede l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di opere artistiche sul tema del sogno ispirate al verso “Il sogno è l’infinita ombra del Vero” di Giovanni Pascoli (Alexandros, Poemi Conviviali, 1904). Il sogno inteso come progetto, come fantasia, come desiderio, come utopia. Sogno realistico o astratto, idilliaco o incubo. Sogno come speranza, visione concreta o anticipazione, annuncio o tormento. Sogno artistico come realizzazione dell’impalpabile.

Tra le opere in concorso, il Comitato tecnico-scientifico ha selezionato “Midnight Dive” di Sara Toniolo, studentessa vicentina al quarto anno dell’indirizzo arti figurative del “Boscardin”, che ha realizzato un’opera che esplora le fasi del sogno, delineando il graduale immergersi in esso fino a perdere il contatto con la realtà. Questa distanza isolante, simile alla sensazione sperimentata nell’acqua, porta a un’immersione profonda dove la pressione aumenta, richiamando emozioni oniriche.

“L’opera – racconta la giovane artista vicentina – rappresenta metaforicamente il ciclo del sonno, con una figura anonima, ma universale, che si addormenta su un letto d’acqua ed emerge progressivamente nella fase di risveglio in cerca di luce e aria. Questo ciclo, universale nella sua rappresentazione, comprende variazioni come gli incubi o i sogni lucidi, tutti con un punto comune: il desiderio inconscio di tornare alla realtà”.

“L’ispirazione per l’opera – continua Sara Toniolo – è nata dalla riflessione sulle caratteristiche del sogno e dalle analogie con le esperienze di immersione raccontate dai subacquei. “Midnight Dive” si propone quindi come una definizione grafica universale del concetto di sogno in cui l’osservatore possa riconoscersi in modo intuitivo”.

L’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa sono affidate all’Associazione A.Bi.Li.Art. – Amici della Biennale dei Licei Artistici. L’esposizione sarà visitabile dal 1° al 20 ottobre presso il Museo delle Civiltà di Roma, in piazza Guglielmo Marconi 14(www.museodellecivilta.it).