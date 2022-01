Il 2022 di Nostradamus, Baba Vanga, e Simon & The Star

L’anno scorso abbiamo aperto il nostro dialogo per il 2021 con un editoriale sulle profezie di Nostradamus.Scelta forse discutibile, ma basata sulla presa d’atto dell’incrollabile fascinazione che l’esoterismo esercita sugli italiani.Ogni giorno sarebbero 30mila, 16 milioni l’anno, le persone che si rivolgono a maghi, cartomanti, astrologi, veggenti, guaritori, il che si traduce in un fatturato, per questi praticanti dell’occulto e della vaticinazione, di ben 8 miliardi.L’Occidente sempre più secolarizzato e ateo si lascia così manipolare da santoni, guru, veggenti e professionisti del marketing della previsione del futuro. Senza difese. Una resa incondizionata all’astuzia di chi soddisfa la voglia di arcano, di chi si pensa possa dare una risposta alle ansie per il futuro, il lavoro, l’amore e quant’altro.E che ci sia sempre qualcuno pronto a cavalcare il desiderio di conoscere il domani degli italiani, lo dimostra l’ultimo arrivato nel firmamento degli “scrutatori di astri”, tal Simon & The Stars, diventato in breve tempo un nuovo fenomeno del web.E dal suo blog, molto frequentato a suon di like, ha già lanciato le sue previsioni per il 2022.E come sarà il nuovo anno secondo lui?Presto detto: “Giove, il pianeta dell’espansione e delle occasioni fortunate, transita in Pesci fino all’11 maggio, stimolando i segni d’Acqua (Pesci, Scorpione e Cancro) e i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno)”. “Dall’11 maggio al 28 ottobre transita in Ariete, sostenendo i segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) ed i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Dopodiché dal 28 ottobre torna in Pesci”. Risultato? “Accompagna i segni d’Acqua e di Terra verso un finale d’anno col botto!”.A mio avviso il nostro “Simone e le Stelle” ha studiato bene il mercato, ed ha imparato che un astrologo di successo si limita ad affermazioni vaghe, e nei limiti del possibile valide per tutti: nelle quali cioè sia facile riconoscersi, e vedere rappresentata la propria situazione personale.Gli oroscopi in fondo rispondono alle leggi delle probabilità, per cui pur nella loro vaghezza ed indeterminatezza, alla fine a qualcuno può anche sembrare che siano stati azzeccati. Per chi non si accontenta delle previsioni dei “maghi de noaltri”, come Otelma o Branko, resta sempre la possibilità di ricorrere a Michel de Nostredame, pseudonimo di Nostradamus, autore del famoso libro “Le Profezie”, considerato dai suoi cultori il campione assoluto delle previsioni del futuro, tanto che, a loro dire, non esiste evento, catastrofico o meno, dalla Rivoluzione francese, alla bomba atomica, all’ascesa al potere di Adolf Hitler, all’11 settembre 2001, che lui non abbia previsto. E badate bene che parliamo di un uomo vissuto nella prima metà del 1500. Quindi, come abbiamo fatto l’anno scorso, anche in questo inizio di anno nuovo scopriamo cosa avrebbe “visto” Nostradamus per il 2022.Nel dettaglio viene citata la decima quartina del terzo secolo, laddove si legge: “Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia”. Insomma guerre e immigrazione, che secondo gli esegeti potrebbe voler dire l’invasione delle spiagge europee da parte dei masse di disperati.Forse sarebbe il caso di avvertire Matteo Salvini!Ma anche crisi internazionale, che si dovrebbe riflettere sul vecchio continente, di cui Nostradamus avrebbe previsto la caduta con questa quartina: “I templi sacri del primo stile romano / Rifiuteranno le fondamenta della Dea”.Presagi negativi anche per Parigi, che secondo il veggente sarà presa d’assalto e messa a ferro e fuoco. Così infatti recita la trentesima quartina: Tutt’intorno alla grande Città / saranno i soldati alloggiati dai campi e dalla città”.E c’è anche chi vede un presagio di guerra legato alla mancanza di materie prima e risorse, in queste parole: “Sotto il clima babilonese opposto / Grande sarà senza effusione”.Le previsioni per il 2022 si chiudono con un terribile terremoto che dovrebbe colpire il Giappone: “Verso la mezza città estrema / Nelle profondità dell’Asia diranno terremoto”, e con la morte del dittatore della Corea del Nord KimJong-Un: “L’improvvisa morte del primo personaggio / Porterà un cambiamento e potrà porre un altro personaggio nel regno”.Se poi uno non vuole proprio privarsi di nulla, può anche ricorrere alle profezie della veggente bulgara Baba Vanga, che quanto a catastrofismo non sarebbe stata inferiore a Nostradamus. Da un po’ sta circolando in Rete un testo, lanciato non si sa bene da chi, secondo cui la “profetessa” avrebbe predetto un’altra nuova pandemia nel 2022 con queste parole: “Gli esseri umani si abitueranno ad un nuovo virus, e a molti disastri naturali. Molti esseri viventi vengono distrutti qui. I sopravvissuti moriranno per una grave malattia”. Gli interpreti più “moderati” ritengono che Baba Vanga si riferisse a quanto avvenuto nel 2020 con il Covid, ma secondo altri voleva invece dire che nell’anno che si apre ci sarà un nuovo ceppo o addirittura un nuovo virus, che nulla avrebbe a che fare con il coronavirus.Roba da far accapponare la pelle, se non fosse che Baba Vanga, morta peraltro nel 1996, non ha lasciato alcun testo scritto, in quanto era semianalfabeta, ed il suo culto si è retto soltanto grazie ad un incessante passaparola durato decenni. In conclusione, prima di strapparvi i capelli per quanto potrà succedere quest’anno, ricordate sempre che le quartine di Nostradamus sono così astruse e generiche, e scritte in modo talmente ambiguo, da consentire a chiunque, a posteriori, di leggerle ed interpretarle come meglio crede, manipolandole come gli è più utile. Che i vaticini di Baba Vanga sono semplicemente voci di frequentatori del web, prive di ogni fondamento documentale. Che l’astrologia è una pratica tanto antica quanto controversa, ma del tutto priva di alcun fondamento scientifico.Detto questo, se poi non riuscite a fare meno di scorrere le pagine degli oroscopi su quotidiani o riviste, o sui social media, poco male, non sentitevi in colpa.L’importante è che non li prendiate troppo sul serio, e soprattutto che non contribuiate ad arricchire dei ciarlatani che vi promettono di svelarvi il futuro!