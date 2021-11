IEG – A Cosmofood l’Horeca veneta

Due anni che hanno impresso un’accelerazione senza precedenti all’evoluzione dei comportamenti di consumo fuori casa; un salone che torna con approfondimenti mirati per analizzare e comprendere le trasformazioni in atto ad ogni livello della filiera Horeca, dal fenomeno emergente della dark kitchen alla colazione post-pandemia alla digital transformation.Nasce su queste basi Cosmofood 2021, manifestazione B2B alla sua ottava edizione, dedicata agli operatori del foodservice del Triveneto e firmata IEG – Italian Exhibition Group.

In fiera a Vicenza dal 7 al 10 novembre prossimi, Cosmofood, concentrata sul business professionale, offrirà strumenti e saperi per affrontare la fase di rilancio del business Horeca a Nord-Est.

Nella Cosmofood Arena (hall 7) gli incontri in programma promossi da IEG in collaborazione con associazioni di riferimento primario per il settore, media e partner di manifestazione come CAST Alimenti, The Npd Group, Bargiornale, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Unione Cuochi del Veneto, Gelato University Carpigiani e aziende come Menù e Soplaya parleranno il linguaggio dell’innovazione, passando sotto la lente i cambiamenti in corso e definendo rotte strategiche e operative del futuro.

Le nuove dinamiche e tendenze di consumo, il profilo e le caratteristiche di un consumatore evoluto saranno i temi centrali del talk che vedrà protagonista Matteo Figura, direttore foodservice Italia di The Npd Group. Un’occasione per declinare sul territorio dati e risultati delle ricerche della società globale di analisi dei trend e dei numeri del consumo al servizio della ristorazione che offrirà spunti analitici per pianificare l’attività e cogliere tutte le opportunità di una fase di ripresa del comparto.

Sul tema dell’evoluzione dei comportamenti di consumo, riflesso di un profondo processo di cambiamento sociale nel quale il contatto fisico è variabile decisiva per definire una nuova esperienza del cliente, si collocherà l’intervento a cura di Welcome Digital e promosso in collaborazione con CAST Alimenti: a tema le linee guida sull’utilizzo degli strumenti digitali a supporto delle decisioni di acquisto e di consumo, nonché sulla la loro applicazione e gestione strategica all’interno della filiera di servizio.

La Digital transformation sarà approfondita anche con best practice ed esempi di successo raccolti da CAST Alimenti e presentati da OA Service, per esplorare una rivoluzione che coinvolge le imprese di ogni dimensione, dall’artigiano alla grande multinazionale, con l’obiettivo di offrire ai professionisti una panoramica sugli strumenti adeguati ad ogni modello di business.

La digitalizzazione dei processi d’acquisto è il topic dell’incontro promosso da Soplaya, piattaforma di contatto tra produttori e ristoratori, protagonista con un talk finalizzato a illustrare nuove soluzioni per accorciare la filiera e garantire nuova autonomia agli esercenti per una gestione votata al risparmio e alla sostenibilità.

Sostenibilità come direzione comune per l’intera filiera, sfida condivisa ad ogni livello e alla portata di tutti: questo il messaggio di Bargiornale, rivista di riferimento per il mondo bar, con un appuntamento verticale, vademecum di un agire sostenibile, da Orogel, che in collaborazione con Cast Alimenti realizzerà uno spazio dedicato al prodotto vegetale surgelato per una gestione anti-spreco, e da ASSOGI – Consorzio Operatori Grandi Impianti, che offrirà un approfondimento sull’ottimizzazione della gestione degli spazi, sull’utilizzo delle materie e degli strumenti professionali in cucina.