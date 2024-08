I francesi hanno trovato la soluzione contro le cimici dei letti

La terra di Sommières, un prodotto domestico comunemente disponibile in commercio, potrebbe diventare una soluzione promettente contro le cimici dei letti. La crescente domanda e le carenze di scorte testimoniano l’interesse per questo rimedio. I farmacisti stessi sono sorpresi perché questo prodotto finora era stato utilizzato come assorbente (è una argilla ultra sottile che può assorbire fino all’80% del suo peso in acqua, si presenta sotto forma di polvere molto fine non trattata. Usato come smacchiatore naturale a secco senza formare aloni).

L’entusiasmo è stato alimentato da uno studio condotto dai ricercatori dell’Ospedale Universitario di Nizza e dell’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection di Marsiglia. La ricerca dimostra che tre minuti di esposizione alla terra di Sommières sono sufficienti per uccidere le cimici attraverso la disidratazione entro 24 ore. “Quando l’insetto ci passa sopra, il prodotto aderisce alla sua cuticola e assorbe i grassi esterni, causando la disidratazione dell’insetto”, spiega Jean-Michel Berenger, membro dell’IHU di Marsiglia e fondatore dell’Istituto Nazionale per lo Studio e il Controllo delle Cimici dei Letti (INELP).

Lo studio, condotto su due colonie di cimici, è stato pubblicato recentemente sulla rivista scientifica Parasite. “Oltre all’effetto immediato, abbiamo dimostrato che il prodotto non è repellente, a differenza degli insetticidi chimici, e che ha un effetto trasversale: una cimice contaminata può contagiare e uccidere altre cimici”, spiega Pascal Delaunay, parassitologo ed entomologo medico dell’Ospedale Universitario di Nizza.

Un minerale naturale composto da silicato di alluminio idrato e magnesio, la terra di Sommières è comunemente utilizzata per rimuovere macchie di grasso dal legno. “È un prodotto facile da usare, accessibile a tutti e rispettoso dell’ambiente e della salute umana”, sottolinea Delaunay, che consiglia di spargerlo sui letti in caso di infestazione, oltre ai tradizionali metodi di disinfestazione, come il lavaggio della biancheria a 60 gradi.

Per i professionisti della disinfestazione, questa scoperta rappresenta un ulteriore strumento nel loro arsenale piuttosto che una soluzione definitiva. Romain Cottura, direttore generale di Punaises Expert, afferma che “l’infestazione può essere eliminata più rapidamente”. Se la cimice viene contaminata dalla terra di Sommières e muore più velocemente, si riprodurrà meno, deporrà meno uova e il processo di eliminazione sarà più efficiente.