Harry Potter: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie TV

Harry Potter torna con una nuova serie TV: riprese al via nel 2025

Il magico mondo di Harry Potter sta per rinascere, questa volta in formato serie TV. Dopo anni di successi cinematografici, la saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling avrà un nuovo adattamento, con riprese previste per l’estate 2025 e una messa in onda programmata per il 2027 su HBO Max.

Un progetto ambizioso

La nuova serie è frutto di un progetto annunciato nella primavera del 2023, con l’intento di dedicare una stagione a ciascuno dei sette libri. Questo ambizioso adattamento potrebbe durare oltre un decennio, ridefinendo l’epopea del giovane mago che ha venduto 660 milioni di copie nel mondo e generato un incasso di 7,7 miliardi di dollari al botteghino con gli otto film usciti tra il 2001 e il 2011.

La squadra dietro la serie

Dopo una lunga selezione, HBO ha affidato la sceneggiatura a Francesca Gardiner, già nota per His Dark Materials e Killing Eve, e la regia a Mark Mylod, famoso per il suo lavoro in Game of Thrones e per il film The Menu. La scelta del duo creativo promette un ritorno fedele e coinvolgente all’universo di Hogwarts.

Il casting: volti nuovi e inclusività

La HBO ha lanciato un casting aperto a ragazzi tra i 9 e gli 11 anni provenienti dal Regno Unito e dall’Irlanda per interpretare Harry, Ron ed Hermione. La risposta è stata travolgente: ben 32.000 candidature sono giunte alla produzione, che promette una selezione accurata.

I produttori puntano su un approccio “inclusivo e diversificato” per il nuovo cast, senza rinunciare alla presenza di attori esperti. Tra i nomi emersi finora, Mark Rylance potrebbe interpretare Albus Silente, mentre Paapa Essiedu è indicato come possibile Severus Piton. Per il ruolo di Voldemort, il nome di Cillian Murphy è stato suggerito da Ralph Fiennes, che aveva vestito i panni del Signore Oscuro nei film.

J.K. Rowling: un ritorno tra polemiche

Nonostante le controversie legate alle dichiarazioni della scrittrice, J.K. Rowling sarà coinvolta come produttrice esecutiva della serie, garantendo un collegamento diretto con l’opera originale. Il capo di HBO, Casey Bloys, ha ribadito che il coinvolgimento della Rowling è fondamentale: “Siamo concentrati sullo sviluppo della nuova serie, che trarrà beneficio dal suo contributo”.

Mentre i fan attendono con emozione e curiosità il ritorno a Hogwarts, il nuovo progetto promette di offrire un’interpretazione moderna e fedele del mondo magico che ha segnato generazioni.