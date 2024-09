Grossi massi cadono sulla provinciale a Posina

Lunedì mattina, alle 8:45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 81 in località Fusine a Posina per la caduta di alcuni massi di cui uno finito lungo la strada di circa due metri cubi: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo con il sindaco e tecnici del comune. La strada sarà parzialmente transennata con delle barriere new jersey in cemento armato e la circolazione sarà regolata in senso alternato fino alla messa in sicurezza del luogo. In caso di pioggia la strada sarà chiusa al traffico.

Le operazioni di sopralluogo dei vigili del fuoco, presente anche il funzionario di guardia, sono finite dopo circa due ore.