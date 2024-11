Gran Bretagna devastata dalla tempesta Bert (VIDEO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La tempesta Bert ha continuato a flagellare la Gran Bretagna con venti forti e piogge intense, causando significative inondazioni, soprattutto in Galles. A partire dalla notte di sabato, la tempesta ha provocato interruzioni nei trasporti e lasciato decine di migliaia di case senza elettricità. Attualmente, circa 100 allerte per inondazioni sono ancora in vigore in Inghilterra, Scozia e Galles, con strade chiuse al traffico e numerosi treni cancellati.

Il primo ministro gallese, Eluned Morgan, ha definito l’impatto delle inondazioni “assolutamente devastante”. In particolare, nell’area del Galles, l’80% delle precipitazioni mensili di novembre è caduto in sole 48 ore, facendo salire vertiginosamente il livello dei fiumi. A Pontypride, nel Galles del Sud, i residenti stanno combattendo contro l’acqua che ha rotto gli argini, cercando di svuotare le loro case utilizzando secchi. L’intensità delle piogge ha portato a quasi un mese di precipitazioni in due giorni.

Le immagini delle inondazioni stanno facendo il giro dei media, e molti residenti stanno esprimendo il loro sgomento e la frustrazione per i danni subiti. “Vedi le inondazioni in Spagna al telegiornale e poi ti colpisce”, racconta una delle vittime, aggiungendo: “Non pensi che possa succedere a te, ma quando succede, non sai cosa fare”.

Anche in Inghilterra le inondazioni sono gravi, con interi quartieri sommersi e i vigili del fuoco costretti a ritirarsi di fronte alla forza delle acque. I residenti denunciano l’inadeguatezza delle infrastrutture, chiedendo un rinforzo delle difese contro le inondazioni. “Ogni anno siamo lì ad aspettare, con la paura che, non appena piove, tutto si gonfi”, ha commentato un altro residente.

Il maltempo, che ha portato raffiche di vento fino a 110 km/h, continuerà a creare disagi fino a martedì, sebbene con minore intensità. Alcuni parchi e attrazioni turistiche di Londra sono stati chiusi per precauzione. Il bilancio delle vittime è ancora in aggiornamento, mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze a lungo termine delle inondazioni.