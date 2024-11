Google eliminerà migliaia di account Gmail a partire da domenica: sei a rischio?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

A partire da domenica 1° dicembre, Google procederà con l’eliminazione di migliaia di account Gmail considerati inattivi, insieme ai relativi contenuti archiviati, come Google Foto. Questa iniziativa fa parte della politica aggiornata nel 2023, che mira a mantenere elevati standard di sicurezza.

Quando un account Gmail è considerato inattivo?

Un account è ritenuto inattivo se non viene utilizzato da almeno due anni. Tuttavia, gli account legati a YouTube, Google One o con abbonamenti attivi non saranno interessati. Secondo Google, gli account inattivi sono più vulnerabili a violazioni di sicurezza, spesso a causa di password obsolete o mancato utilizzo dell’autenticazione a due fattori.

Come evitare la cancellazione del proprio account

Google invia notifiche preventive agli account a rischio di eliminazione. Per evitare la cancellazione, basta compiere una delle seguenti azioni accedendo al proprio account Gmail:

inviare un’e-mail;

effettuare una ricerca su Google;

guardare un video su YouTube;

utilizzare Google Drive (ad esempio, salvando o eliminando un file);

installare un’app dal Google Play Store.

Assicurati di controllare regolarmente il tuo account per non perdere dati importanti e mantenere attivo il servizio.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI