Gemellaggio con Pforzheim, primo scambio tra le scuole orafe

Lo storico gemellaggio tra Vicenza e Pforzheim si arricchisce di nuove collaborazioni in ambito formativo nell’ambito della tradizione orafa che caratterizza entrambe le realtà.

Questa settimana una classe proveniente dalla Goldschmidt Schule di Pforzheim è venuta in visita in città e in particolare alla Gold Academy di Vicenza (GAVI). Le due scuole orafe hanno infatti iniziato un gemellaggio che porterà ad una serie di scambi tra gli studenti.

La classe, accompagnata dal consigliere comunale delegato ai gemellaggi Elia Pizzolato, ha anche visitato il Museo del gioiello, nonché il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana.

Nei giorni scorsi gli studenti hanno potuto inoltre partecipare alla Fiera dell’oro di Vicenza.