Furti nell’Alto Vicentino: 3 denunciati. Uno ha venduto un’auto e non l’ha mai consegnata

I Carabinieri della Stazione di Malo, durante le operazioni di potenziamento dei controlli nei territori di Malo e Isola Vicentina, hanno denunciato in stato di libertà tre persone coinvolte in diversi episodi di reato.

Ricettazione di un veicolo rubato a Isola Vicentina

Nei giorni scorsi, una pattuglia ha individuato a Isola Vicentina un’auto parcheggiata, risultata rubata a Peschiera del Garda (VR). L’indagine ha permesso di accertare che un 45enne residente nel Veronese aveva abbandonato il veicolo poco prima del ritrovamento, fuggendo. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Vicenza per ricettazione.

Nelle vicinanze è stato rintracciato un 31enne di Verona, con precedenti di polizia, che, pur non collegato al furto, non ha saputo giustificare la sua presenza sul territorio. Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Isola Vicentina per quattro anni, su disposizione del Questore di Vicenza.

Furto aggravato a Malo

A seguito di una denuncia di furto su un’auto in sosta avvenuto a settembre, in cui erano stati rubati una borsa con documenti personali e 250 euro, i Carabinieri di Malo hanno identificato il responsabile. Si tratta di un 34enne vicentino con precedenti specifici. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Vicenza.

Truffa online: anticipo incassato senza consegna del veicolo

Un 30enne vicentino è stato denunciato per truffa dopo aver messo in vendita un’automobile e incassato un anticipo di 2.000 euro senza consegnare il veicolo. Successivamente si è reso irreperibile, inducendo la vittima a sporgere denuncia.

I Carabinieri confermano l’impegno nel contrasto alla criminalità locale attraverso controlli mirati e un monitoraggio costante del territorio.