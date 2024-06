Frane e smottamenti nel Vicentino: le strade chiuse e quelle che riaprono

Vi.Abilità al lavoro su frane e smottamenti causati dal maltempo del fine settimana.

Riaprirà nel pomeriggio a senso unico alternato la SP65 del Tretto a Schio, chiusa ieri all’altezza di Santa Maria del Pornaro, subito prima della frazione. Un esteso movimento di monte ha interessato l’area, dove sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco. Tecnici e operai di Vi.Abilità sono ora al lavoro per rimuovere il materiale dalla carreggiata e riaprire a senso unico alternato. Proseguiranno in seguito le operazioni di messa in sicurezza.

Lavori in corso anche sulla SP104 Calvarina in comune di Arzignano, chiusa da fine maggio, quando una frana ha interessato la sede stradale con acqua che da monte scendeva sul corpo di frana. Una volta che il terreno si è asciugato è stato possibile intervenire per la messa in sicurezza del versante. In settimana, meteo permettendo, la strada dovrebbe riaprire.

Frane in atto anche lungo la SP 124 Priabona, dove i lavori proseguono con la strada aperta a senso unico alternato.