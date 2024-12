Francia – Squadra francese bandisce tifoso di 6 anni dallo stadio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il Le Havre, squadra che milita in Ligue 1, ha imposto un divieto di accesso commerciale al proprio stadio a un bambino di 6 anni e al suo accompagnatore. La sanzione, che durerà per alcuni mesi, è stata decisa in seguito al lancio di oggetti, tra cui bicchieri di carta vuoti e palline di carta, durante la partita contro il Reims (0-3) del 10 novembre. Gli oggetti sono caduti a bordo campo senza causare danni o colpire nessuno.

“È una misura triste ma necessaria. Lo stadio deve restare un luogo di festa e non di eccessi”, ha dichiarato una fonte interna al club normanno. Il Le Havre ha sottolineato che le regole di comportamento valgono per tutti i tifosi, compresi i più giovani. I genitori del bambino sono stati informati della decisione e non l’hanno contestata.

Il divieto riguarderà le prossime partite contro Angers (0-1) e Strasburgo (15 dicembre), oltre alla sfida contro il Lens prevista per l’11-12 gennaio.

Attualmente, il Le Havre si trova in difficoltà in campionato, occupando il 16° posto in classifica con 12 punti, posizione che implica i play-off per la permanenza in Ligue 1.