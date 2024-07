Francia – Pedofilo risarcito perché da piccolo subì violenza da un prete

In un’inaspettata decisione, l’Organismo di Riparazione per le Vittime di pedocriminalità nella Chiesa (Inirr) ha annunciato di aver risarcito un uomo, Jean-Yves Schmitt, che è stato egli stesso condannato per pedocriminalità negli anni 2000. Schmitt ha ricevuto il risarcimento per aver subito violenza sessuale da parte di un prete quando era bambino.

Jean-Yves Schmitt, oggi 73enne, è stato aggredito negli anni ’60 dal prete Félix Hutin mentre frequentava la scuola superiore a Bourg-en-Bresse, tra i 12 e i 15 anni. Da adulto, Schmitt è diventato a sua volta un aggressore, condannato più volte per violenza sessuale su minori durante il suo lavoro come custode di un edificio nella regione parigina.

In una lettera del 16 maggio, l’Inirr ha scritto: “Le conseguenze delle violenze inflitte dal cappellano sono state gravi e durature. Questa violenza di cui sei stato vittima ha avuto un impatto psicologico sia nella tua vita intima che nelle tue relazioni familiari e nel tuo sviluppo professionale.” L’Inirr ha riconosciuto come il comportamento del sacerdote avesse creato una sorta di dipendenza in Schmitt, alterando il suo orientamento e esponendolo a desideri impossibili da accettare. Questo stato psicologico lo ha portato a compiere atti di violenza, infrangere divieti e subire pesanti sanzioni legali che hanno trasformato la sua vita professionale, personale e familiare.

Schmitt, che ha richiesto l’intervento dell’Inirr, ha ricevuto un risarcimento economico di 60.000 euro. “Non mi restituirà gli anni perduti né i miei nipoti che non vedo da quando sono nati, ma è meglio di niente,” ha dichiarato Schmitt all’AFP.

“Capisco che sia fonte di confusione l’idea di risarcire un molestatore di bambini,” ha ammesso Schmitt. “Ma dobbiamo capire che tutto nasce dal fatto che sono stato una vittima: se non fossi stato una vittima, non sarei stato un predatore.”