Fortissima grandinata in Valsugana: paesaggio imbiancato e danni ingenti (FOTO)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Forte grandinata nel tardo pomeriggio in Valsugana: le foto da Grigno, paesino a 35 km da Bassano in direzione Trento, stanno facendo il giro dei social: il paesaggio imbiancato e le strade ridotte a fiumi di grandine e acqua raccontando di una grandinata distruttiva – con chicchi anche di 2 cm – e che ha fatto danni anche rilevanti, come racconta la pagina facebook Meteo Pedemontana e Grappa da cui sono tratte queste foto.