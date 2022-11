Formaggio (Fdi): “Pericolo animali selvatici, sono a favore degli abbattimenti a vista per la sicurezza dell’uomo”

“Con riferimento al caso di cronaca di Mantova, che ha visto un cinghiale sbranare un uomo, rendendo necessaria l’amputazione di braccio e gamba, torno a sottolineare come la politica debba cominciare a condannare senza se e senza ma tali episodi, visto e considerato che animali così pericolosi, come gli stessi cinghiali, lupi e orsi, si stanno impadronendo di zone dedicate all’uomo, residenziali, agricole e dunque zone produttive”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio.

“Bisogna assolutamente effettuare degli abbattimenti a vista e non più selettivi – continua il consigliere – per non mettere in pericolo l’uomo a causa di questi animali nocivi, che si dimostrano anche infestanti, checché ne dicano gli ambientalisti e gli animalisti, che professano invece la loro innocenza: abbiamo visto che non è così, e gli episodi sono moltissimi. Non possiamo aspettare una tragedia in Veneto, dove i lupi stanno facendo razzie di animali domestici e d’allevamento utili all’uomo. Ci sono degli esempi nell’altopiano di Asiago e negli ultimi tempi nel bellunese”.

“Come rappresentante della Regione del Veneto sono già in contatto col ministero dell’Agricoltura e le commissioni preposte, in modo da cambiare la legge per permettere che ci sia una selezione molto veloce con meno burocrazia, e soprattutto affinché la frangia animalista e ambientalista non dia adito alle solite polemiche, perché noi vogliamo solo difendere agricoltura, economia e uomo – conclude Joe Formaggio – Anche il Presidente Luca Zaia, non molto tempo fa, assieme ad un lavoro di ricerca effettuato da Coldiretti Veneto e Regione, denunciarono tale pericolo, e la Regione già ha dato segnali a tal riguardo. Sono sicuro che col nuovo governo, la Regione del Veneto accelererà l’iter legislativo per rendere i cittadini veneti e italiani più tutelati da questi animali selvatici”.