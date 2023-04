Formaggio-Cecchetto: nessuna denuncia ma scuse di Formaggio e soldi ad un’associazione (i comunicati dei due consiglieri)

La vicenda delle molestie sessuali per le quali la consigliera regionale della Lega Milena Cecchetto (ex sindaco di Montecchio Maggiore) aveva denunciato pubblicamente il collega di Fratelli d’Italia Joe Formaggio (ex sindaco di Albettone) finisce con un accordo tra le parti e nessuna denuncia. Tramite i loro avvocati hanno diffuso due dichiarazioni con le quali chiudono il caso. Joe Formaggio, oltre alle scuse ufficiali, donerà 10 mila euro ad un’associazione impegnata contro al violenza sulle donne.

Comunicato di Joe Formaggio

In merito ai fatti accaduti nel pomeriggio del 7 marzo 2023 all’interno di Palazzo Ferro Fini a Venezia, io sottoscritto dichiaro che il comportamento mantenuto nei confronti della consigliera Milena Cecchetto è stato inappropriato e fuori luogo.

lntendo, pertanto, con questo comunicato rivolgere le mie formali e sentite scuse alla sig.ra Milena Cecchetto per quanto fatto, impegnandomi a non tenere più atteggiamenti come quelli posti in essere lo scorso 7 marzo 2023 all’interno di Palazzo Ferro Fini a Venezia.

Mi impegno per il futuro ad astenermi da ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare disagio e/o imbarazzo a chicchessia.

Voglio infine precisare come, nonostante abbia offerto alla signora Cecchetto un riconoscimento per il disagio morale subito, Lei abbia declinato, preferendo invece devolvere la somma che avevo preventivato (€ 10.000,00) ad una associazione impegnata nella lotta alla violenza contro le donne e dalla Cecchetto medesima indicata, allo scopo di tangibile e concreta vicinanza a chi si occupa di aiutare le donne vittime di violenza.

Dichiarazione di MILENA CECCHETTO

A distanza di quasi un mese da quel giorno, ancora oggi sono molto ferita ed amareggiata.

Dopo aver ricevuto la presa di coscienza di Joe Formaggio circa la gravità dei fatti occorsi e le sue formali scuse, tuttavia, ho pensato a lungo su come dare un segnale concreto alla lotta nella violenza contro le donne.

Ho scelto di preferire un gesto tangibile ad un percorso giudiziario, per quanto legittimo dal punto di vista giuridico e morale, senza sporgere querela ne, soprattutto, richiedere alcunché per il danno morale subito a fronte di una donazione di Joe Formaggio a favore di una Associazione contro la violenza sulle donne.

Ritengo molto più importante far avere la somma di denaro che ii consigliere Joe Formaggio si era impegnato a riconoscermi per la sofferenza che ho dovuto patire a chi si occupa costantemente di aiutare le donne che subiscono violenza, come l’Associazione vicentina “Donna chiama Donna”, e che spesso sono in condizioni “sociali”, personali ed economiche più difficili delle mie.

Sapere che una cifra cospicua sarà oggi a disposizione per aiutare delle donne contro i soprusi che hanno subito, è per me una gioia enorme e che mi ripaga di più di una sentenza.

lo voglio solo tornare ad essere sorridente, come sono sempre stata, e dimenticare una vicenda che mi ha ferito nell’animo.

Ringrazio chi mi è stato vicino in queste settimane, ringrazio gli avvocati per la collaborazione in

questa vicenda più grande di me ed invito tutte le donne vittime di violenza a non avere paura. Da quel drammatico 7 Marzo, ho ricevuto e continuo a ricevere messaggi di donne che cercano il

coraggio anche solo per parlare, anche solo per confidarsi.

Sono felice di poter ascoltare ed aiutare queste persone, ma il primo passo è non girarsi dall’altra

parte.

Non si può tacere, la violenza, in tutte le sue forme, in tutti i modi, deve essere combattuta, sempre!