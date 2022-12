Fiorello ‘spara’ Asiago su Viva Rai 2 – Esilarante inno con gaffe sul ‘formaggio asiatico’ (VIDEO)

Esilarante momento oggi su Viva Rai 2 condotta da Fiorello. Anche Roberto Rigoni Stern lancia il suo ‘spot’ su Asiago dedicato alla trasmissione. Fiorello coglie la palla al balzo e lo manda in onda. Nel video, il messaggio del sindaco e una piccola piece con chitarra elettrica dedicata a ‘Viva Rai 2’. Subito dopo in trasmissione momento ridanciano. Fiorello loda Asiago, ricorda che è la meta prediletta di Celentano e invita uno dei suoi figuranti a cantare una canzone sul formaggio ‘Asiago’ che per una gaffe diventa ‘formaggio asiatico’.