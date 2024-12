Filippo Turetta condannato all’ergastolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Corte d’Assise di Venezia ha emesso la sua sentenza: Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. L’omicidio è avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. La sentenza è stata letta dal presidente del Collegio, Stefano Manduzio.

Giulia Cecchettin è stata brutalmente uccisa con 75 fendenti da Turetta, un gesto di violenza che ha scosso l’intera comunità e sollevato un forte dibattito sulla lotta contro i femminicidi. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla percezione sociale della violenza di genere e ha attirato l’attenzione su scala nazionale.

I tragici eventi si sono sviluppati il 10 novembre 2023, quando Giulia e Filippo sparirono insieme dopo una serata trascorsa a cena e facendo shopping in un centro commerciale di Marghera. Un vicino di casa segnalò ai Carabinieri di aver visto la coppia litigare nel parcheggio vicino a casa di Giulia, sentendo anche la ragazza urlare “aiuto, mi fai male”. Purtroppo, in quel momento le pattuglie erano occupate altrove. La morte di Giulia è avvenuta il giorno successivo, chiudendo un drammatico capitolo di violenza.