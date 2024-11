Ferrovie in tilt: sciopero di 8 ore dopo l’accoltellamento del capotreno a Genova

Disagi diffusi oggi in Italia per lo sciopero di otto ore del personale ferroviario, in risposta all’aggressione subita da un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla. Il sindacato dei lavoratori di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord ha indetto la protesta, attiva dalle 9 alle 17, dopo che il capotreno è stato ferito gravemente da un giovane migrante nei pressi della stazione di Genova Rivarolo. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno dichiarato che lo sciopero vuole evidenziare la necessità di maggiore sicurezza per il personale ferroviario.

L’aggressione

Il capotreno, 44 anni, è stato colpito due volte al fianco durante un controllo biglietti. L’aggressore, un giovane egiziano di 21 anni, era accompagnato da una minorenne di origine egiziana. La coppia è stata fermata dai carabinieri e portata in caserma per essere interrogata. Fortunatamente, il capotreno è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova; le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Reazioni e polemiche

Il Ministro dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini ha espresso solidarietà ai lavoratori e ha ribadito l’importanza della sicurezza nelle ferrovie, sottolineando il legame tra episodi di violenza e immigrazione illegale. Intanto, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha chiesto di ridurre la protesta a un’astensione simbolica, ma i sindacati hanno respinto l’appello, dichiarando che una mobilitazione completa è necessaria per dare risalto a quanto accaduto e sensibilizzare sul tema della sicurezza di tutti i lavoratori e passeggeri del sistema ferroviario.