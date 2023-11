FAS e Serenissima Ristorazione lanciano un nuovo servizio di ristorazione automatica 24 ore su 24

Innovare il mondo della ristorazione collettiva: questo l’obiettivo alla base dell’accordo di partnership strategica tra FAS International, realtà di soluzioni integrate e automatiche per il ‘fuori casa’ eleader nel mercato della distribuzione automatica con sede a Schio, e Serenissima Ristorazione, una delle più importanti realtà italiane della ristorazione collettiva e commerciale. Le due aziende venete, forti delle competenze sviluppate in decenni di esperienza, uniscono le proprie forze per fornire alle aziende una nuova soluzione nel campo delle mense aziendali attraverso Food24 System, l’innovativo servizio di ristorazione automatica di FAS in grado di gestire la prenotazione e la distribuzione di pasti. Nell’ultimo anno, le due aziende hanno installato 30 macchine Food24 System e distribuito 35.400 pasti.

“L’innovativo sistema Food24 System, già diventato realtà in alcune aziende del territorio, ben rappresenta il nostro modo di operare nel settore – spiega Luca Adriani, amministratore delegato di FAS International –. Nel nostro DNA c’è da sempre una forte spinta all’innovazione, ma soprattutto c’è la voglia di affiancare i nostri clienti in tutte le fasi del processo, proponendo soluzioni ad alta tecnologia in grado di gestire la complessità. Food24 System nasce da queste premesse dopo anni di studio e sperimentazione. In Serenissima Ristorazione abbiamo trovato il partner ideale per compiere l’ultimo miglio. Le aziende potranno così contare su un sistema di ristorazione automatica che coniuga i frutti della ricerca tecnologica di FAS e l’alta qualità dei pasti portati nelle mense ogni giorno da Serenissima Ristorazione”

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con FAS International, che rappresenta il nostro continuo impegno per l’innovazione e l’eccellenza nel settore della ristorazione. Questo ambizioso progetto segna un passo significativo verso il futuro, ci consente di integrare e consolidare la nostra offerta per la ristorazione aziendale, con un servizio di qualità pensato anche per le tantissime pmi italiane” – ha commentato Tommaso Putin, Vice Presidente di Serenissima Ristorazione – Il nostro obiettivo comune è quello di rivoluzionare l’esperienza della pausa pranzo in azienda, offrendo soluzioni più efficienti, sostenibili e all’avanguardia per soddisfare le esigenze sempre crescenti dei nostri clienti. Le aziende possono garantire ai propri dipendenti un benefit molto apprezzato come quello della mensa aziendale, con menù molto vari, con una grande flessibilità oraria, con la possibilità di prenotare e consumare i pasti nell’arco dell’intera giornata lavorativa, anche nelle ore dei turni serali e con costi di gestione che grazie all’automazione possono essere ridotti. Crediamo che unendo le risorse e competenze di entrambe le aziende, possiamo superare le sfide attuali e aprire nuove opportunità di business”.

L’attuale stile di vita, spiegano FAS e Serenissima Ristorazione, ha cambiato le necessità della ristorazione nei luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione, richiedendo sempre maggiore flessibilità, personalizzazione ed efficienza. La sfida del futuro, che le due aziende hanno accolto con entusiasmo e trasformato in realtà, è quella di coniugare la qualità del cibo con la flessibilità del servizio, a un giusto prezzo. Poggia su queste basi il nuovo concetto di ‘ristorazione collettiva automatica’, dalla forte impronta tecnologica, Food24 System, che si pone l’obiettivo di offrire alle aziende che necessitano di una mensa aziendale una proposta di differenti pasti in linea, che vada incontro alle nuove esigenze alimentari e alla richiesta di pause flessibili.

Food24 System è il tecnologico sistema realizzato da FAS International che risponde a ogni esigenza di spazio, tempo e modalità di consumo. Nato dall’impegno dell’azienda guidata dai due amministratori delegati Mariangela e Luca Adriani nel campo della ricerca e dell’innovazione, Food24 System permette di gestire, tramite una WebApp, la prenotazione, la vendita diretta e la distribuzione 24 ore su 24 di prodotti alimentari in regime refrigerato controllato (+3°).

La ristorazione automatica, mediante i delivery point, sfrutta i vantaggi della mensa tradizionale e della distribuzione automatica, eliminandone le criticità. Il sistema sviluppato da FAS International, infatti, si compone di due elementi fondamentali: il delivery point, che conserva ed eroga fino a 32 menù completi; ela WebApp di gestione delle prenotazioni, accessibili via web da tutti i principali device;

I vantaggi di Food24 System, come detto, vanno dalla flessibilità alla possibilità di offrire un servizio personalizzato sulla base dei gusti e delle preferenze degli utenti. Il sistema può essere adottato in qualsiasi azienda, anche con più sedi e spazi ridotti per la consumazione, occupando meno di un metro quadrato. La mensa automatica, inoltre, permette la riduzione dei costi legati alle utenze ed è altamente flessibile, in quanto consente di gestire qualsiasi esigenza dell’azienda che, dal canto suo, non dovrà svolgere alcuna procedura o autorizzazione igienico-sanitaria (assolte completamente da Serenissima Ristorazione). I pasti sono sempre freschi e igienicamente sicuri, prodotti presso centri cottura abilitati e gestiti da Serenissima Ristorazione.

Protagonisti di questa ‘rivoluzione’ della ristorazione diventano anche i dipendenti. La prenotazione del pasto può essere effettuata in autonomia da ciascuno di loro e rapidamente da qualsiasi device (PC, smartphone, tablet), anche per più giorni. In fase di prenotazione, agli utenti è offerta la possibilità di verificare gli ingredienti e i valori nutrizionali delle varie preparazioni, nonché di escludere quelle che contengono particolari allergeni o ingredienti non conformi alle proprie scelte o diete. La disponibilità del pasto prenotato, confezionato in modalità anche idonea all’asporto, è di 24 ore, dopodichè lo slot del distributore automatico non potrà più essere aperto se non dall’operatore per la rimozione. In tal modo si garantisce la totale sicurezza igienico sanitaria dei prodotti.

