Far West Veneto – Uomo accoltellato a Padova

Sono sempre più frequenti in veneto violente e sanguinose risse con coltelli, machete, o armi da fuoco (vedi il caso di San Bonifacio di domenica). Ultimo episodio ieri. Un uomo è stato ricoverato all’ospedale di Padova, fortunatamente non in condizioni gravi, dopo essere stato ferito al petto con un coltello. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio a Padova, dove le pattuglie della polizia sono intervenute a seguito di una segnalazione che indicava un accoltellamento all’interno di un’auto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno allertato il 118, che ha soccorso la vittima.

Grazie alle descrizioni fornite dall’uomo ferito, i poliziotti hanno rintracciato nei dintorni una persona che corrispondeva alle informazioni ricevute. Il sospettato è stato quindi portato in Questura, e la sua posizione è ora sotto esame da parte della polizia e della Procura locale. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche la squadra mobile e la polizia scientifica, che hanno sequestrato il coltello intriso di sangue, considerato l’arma del delitto. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto, mentre le condizioni della vittima rimangono stabili.