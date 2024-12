Este – Chiuse due sale slot per abuso di titolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La Squadra Amministrativa della Questura di Padova, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Este, ha disposto la sospensione della licenza per l’esercizio della raccolta del gioco in due locali pubblici di Este. I provvedimenti, firmati dal Questore di Padova, sono stati adottati nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione del gioco illegale, alla sicurezza del settore e alla tutela dei minori.

Primo esercizio: irregolarità e sanzioni

Nel primo locale sono emerse numerose violazioni: mancata esposizione della licenza per la sala slot e per la somministrazione di alimenti e bevande, assenza del cartello con gli orari di apertura, del listino prezzi e del divieto di vendita di alcolici tra le 3 e le 6. Inoltre, è stato rilevato l’uso di un POS per pagamenti elettronici e l’oscuramento delle vetrine con pellicole, entrambi in contrasto con la normativa regionale.

La titolare, una donna di 43 anni di origine cinese, è stata denunciata per violazioni delle prescrizioni della licenza e dovrà pagare sanzioni amministrative per un totale di 2.600 euro. La licenza del locale è stata sospesa per 25 giorni, e le autorità comunali sono state informate per ordinare la rimozione del POS e delle pellicole oscuranti.

Secondo esercizio: uso illecito del POS e sospensione di un mese

Nel secondo locale, i controlli hanno individuato una persona non autorizzata che rappresentava il titolare e gestiva la raccolta del gioco. Anche qui è stato riscontrato l’uso di un POS come strumento per il prelievo di contante e l’oscuramento delle vetrine. Il gestore, un uomo di 33 anni di origine cinese, è stato denunciato.

La licenza del locale è stata sospesa per un mese, e sono state avviate le segnalazioni necessarie per regolarizzare la situazione.

I controlli si inseriscono in un quadro di maggiore attenzione verso il rispetto delle normative sul gioco legale e sulla tutela dei consumatori.