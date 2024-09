Esplode bombola di gas in un camper: grave una famiglia padovana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’esplosione improvvisa ha investito una famiglia padovana in un’area di sosta per camper ad Alleghe questa mattina, 6 settembre. La deflagrazione è stata causata dalla rottura di una bombola di gas all’interno del camper in cui si trovava la famiglia.

La madre, di 67 anni, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Treviso in gravi condizioni, mentre la figlia, di 39 anni, è stata portata al pronto soccorso di Agordo con ferite di media entità. Il padre, coinvolto nell’incidente, ha riportato lesioni più lievi.

Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’esplosione e assicurare la sicurezza dell’area interessata.