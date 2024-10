Entra in un cantiere edile per ripararsi dal freddo, minaccia il proprietario e i vicini: denunciato ed allontanato dalla Polizia di Stato

Verso le ore 21.50 di lunedì 7 ottobre, le Volanti della Questura sono intervenute a Vicenza, in Via Noventa Vicentina, all’interno di un cantiere edile, dove era stata segnalata la presenza di una persona non autorizzata, la quale, nonostante intimata dai vicini di casa di allontanarsi, aveva minacciato i presenti brandendo un coltello.

Gli Agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto rintracciavano effettivamente all’interno del cantiere, debitamente chiuso e recintato, un uomo di origine nigeriana che alla vista della Volante cercava di fuggire.

Lo straniero veniva comunque bloccato, perquisito sul posto e trovato in possesso di un coltello da cucina e di un seghetto che venivano sottoposti a sequestro. L’uomo era riuscito ad accendere un fuoco di fortuna all’interno del cantiere per cercare di ripararsi dal freddo.

Il Direttore dei lavori, sopraggiunto sul posto, confermava che l’intruso non era autorizzato a stazionare nell’area, riferendo di essere stato lui stesso minacciato dopo avergli intimato di andarsene.

Il responsabile veniva quindi accompagnato in Questura e denunciato per invasione di edifici, minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.