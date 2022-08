Enrico Letta sarà ad Arzignano: visita alla futura sede del Distretto Veneto della Pelle

Il Distretto Veneto della Pelle ha accolto con piacere la richiesta di incontro giunta da parte del segretario del Pd Enrico Letta, candidato come capolista alla Camera nel collegio elettorale di Vicenza. La visita (la cui data non è ancora stata resa nota), avverrà simbolicamente nel “cantiere” della sua futura sede in via del Lavoro ad Arzignano e costituisce per il Distretto Veneto della Pelle sia l’occasione per esporre le complesse problematiche, che oggi preoccupano il comparto, sia un ulteriore momento per presentare e far conoscere i grandi progetti a cui da tempo sta lavorando, in collaborazione con tutte le associazioni che rappresentano le diverse anime della filiera della pelle. Progetti volti all’innovazione sostenibile che la crisi energetica del momento sta rendendo improrogabili per questo Distretto che, per valori di produzione, rappresenta uno dei sistemi industriali italiani più rilevanti al mondo.

Il Distretto Veneto della Pelle ha accolto con piacere la richiesta di incontro giunta da parte del segretario del Pd Enrico Letta, candidato come capolista alla Camera nel collegio elettorale di Vicenza. La visita, che avverrà simbolicamente nel “cantiere” della sua futura sede, costituisce per il Distretto Veneto della Pelle sia l’occasione per esporre le complesse problematiche, che oggi preoccupano il comparto, sia un ulteriore momento per presentare e far conoscere i grandi progetti a cui da tempo sta lavorando, in collaborazione con tutte le associazioni che rappresentano le diverse anime della filiera della pelle. Progetti volti all’innovazione sostenibile che la crisi energetica del momento sta rendendo improrogabili per questo Distretto che, per valori di produzione, rappresenta uno dei sistemi industriali italiani più rilevanti al mondo.

Il Distretto Veneto della Pelle intende vivere tale evento di visita, con lo spirito apartitico ed apolitico che lo contraddistingue, manifestando l’auspicio che anche gli altri candidati alle prossime elezioni possano visitare la sede del Distretto e dialogare con tutti i suoi attori.

Il Distretto Veneto della Pelle

Il Consorzio “Distretto Veneto della Pelle” è l’ente che aggrega imprese, enti e associazioni dell’intera filiera conciaria, coinvolgendo aziende che contribuiscono al processo produttivo della lavorazione della pelle (concerie, aziende di tecnologie e meccanica, produttori chimici, aziende di riciclo e recupero, enti di formazione specialistica). Nato nel 2009 per volere di alcune imprese e Associazioni, che si sono messe insieme per dare vita a progetti di innovazione comuni all’intera filiera e al territorio, nel 2015 è stato riconosciuto ufficialmente come soggetto giuridico dalla Regione Veneto (DGR n. 1797 del 9/12/15, ai sensi della L.R. n.13 del 30/05/14 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”). Riunisce le imprese e al tavolo di Direttivo vede rappresentate le associazioni di categorie: Confindustria, Confartigianato, Apindustria, Assomac, UNPAC e AICC. Nel quadro italiano del settore conciario, il Distretto Veneto della Pelle rappresenta il principale polo produttivo con circa 12 mila addetti in oltre 600 aziende appartenenti alla filiera e un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro. Il Distretto da solo genera circa il 13,5% del fatturato mondiale del settore concia. Per le aziende del distretto coinvolte e per l’intero comparto conciario italiano, il progetto Concia verso l’impatto ambientale zero rappresenta la più importante opportunità per il consolidamento a medio e lungo termine della leadership italiana nel settore, che possa fare leva non solamente sulla riconosciuta qualità del prodotto ma anche su standard ambientali allo stato dell’arte a livello internazionale: best practice di economia circolare e rigenerazione territoriale

Maggiori informazioni su: www.distrettovenetodellapelle.it

Resp. Comunicazione Francesca Di Bitonto comunicazione@distrettovenetodelllapelle.it