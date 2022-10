Elon Musk diventa entra da Twitter con un lavandino

Elon Musk ha cambiato status sul suo profilo pubblico di Twitter in “Chief Twit” prima della scadenza di venerdì imposta dal tribunale per acquistare l’azienda. Nelle scorse settimane il magnate ed il social si sono riavvicinati, dopo mesi di contesa sfociata anche in una disputa legale, con il miliardario che si appresta ad acquistare la piattaforma di microblogging per 44 miliardi di euro.

Musk è andato subito negli uffici di San Francisco della società, portando con sé un lavandino. Il momento è stato immortalato proprio con un tweet acompagnato da una frase sibillina: “Let’s that sink in”, con un gioco sul significato della parola ‘sink’: ‘lavandino’ o ‘affondare’.