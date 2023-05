Elezioni Vicena – Cicero e la richiesta di moratoria per la TAV

Si è svolto mercoledì 10 maggio presso la sede di Confartigianato Vicenza, un incontro pubblico organizzato dalla Lista Cicero – Impegno a 360° per incontrare i cittadini dei quartieri più segnati dal prossimo inizio dei lavori della TAV. La serata è stata occasione di confronto e di proposte, in un clima sereno e di profondo desiderio di approfondimento. “Per i prossimi 5 anni il tema della TAV sarà al centro della nostra azione amministrativa” – dichiara il candidato sindaco Cicero – “Siamo ancora in tempo per prendere in mano la situazione dopo cinque anni di inoperoso silenzio durante i quali si è tacitamente accettato un non progetto. I cittadini non possono essere trattati così, devono sapere cosa accadrà e devono avere voce in capitolo”.

Per queste ragioni al termine dell’incontro è stato proposto il testo che propone una MORATORIA SULLA TAV ed è partita la raccolta firme.

Questo il testo della richiesta di moratoria:

Come è noto la città di Vicenza sarà interessata dall’attraversamento della Linea AV/AC Torino Venezia, già in fase di cantierizzazione fino ad Altavilla.

RFI, con l’avvallo delle amministrazioni comunali che si sono succedute dal 2008 ad oggi, ha di fatto optato per un affiancamento stretto alla linea storica in superficie, abbandonando il felice progetto della galleria profonda, che era stato approvato con una delibera del CIPE nel Marzo 2006. Tale scelta avrà gravi ripercussioni sul territorio e implicherà disagi alla circolazione per anni, a causa della ristrettezza del sedime ferroviario a disposizione. Senza contare che ad oggi si è ancora in attesa del progetto definitivo della parte ad Ovest della stazione, mentre non esiste nemmeno un preliminare della parte verso est.

Ciò premesso, con il presente documento siamo a chiedere una moratoria sospensiva dell’iter approvativo del secondo lotto, anche in considerazionedell’imminente scadenza elettorale. Così facendo, la nuova amministrazione potrà a pieno titolo richiedere ed ottenere una formulazione univoca e finalmente definita del cosiddetto “attraversamento di Vicenza”, da Ponte Alto a Settecà. Si spera sia così possibile risolvere, o quantomeno attenuare, le criticità che inevitabilmente si paleseranno con le scelte progettuali.