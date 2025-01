Elettrificazione della Ferrovia Vicenza-Schio: il PD vicentino accusa la Regione per i ritardi negli investimenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

(immagine di repertorio)

L’elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio è un’opera attesa da anni, fondamentale per migliorare il trasporto pubblico locale e ridurre l’impatto ambientale. Tuttavia, nonostante le promesse e gli accordi sottoscritti, i finanziamenti regionali per l’eliminazione dei passaggi a livello lungo la tratta non sono ancora stati erogati. Il Partito Democratico vicentino accusa la Regione Veneto di ritardi ingiustificati e chiede un’accelerazione degli interventi, sottolineando l’importanza strategica del progetto per pendolari e aziende del territorio. Ecco il comunicato:

Elettrificazione della Linea Ferroviaria Vicenza-Schio: Un’Opera Attesa e i Ritardi negli Investimenti Regionali

La linea ferroviaria Vicenza-Schio, inaugurata nel 1876, rappresenta una connessione fondamentale per il territorio vicentino. Attualmente, la tratta è a binario unico e non elettrificata, estendendosi per circa 31 chilometri.

Negli ultimi anni, si è discusso ampiamente sull’importanza dell’elettrificazione di questa linea per migliorare l’efficienza del trasporto pubblico locale e ridurre l’impatto ambientale. Nel dicembre 2023, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dall’onorevole Erik Pretto, che impegna l’esecutivo a sostenere il progetto di elettrificazione.

Tuttavia, nonostante le promesse, permangono ritardi significativi negli investimenti necessari per l’eliminazione dei passaggi a livello lungo la tratta. Già nel 2017, la Regione Veneto aveva sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Rete Ferroviaria Italiana, prevedendo un cofinanziamento di 45,6 milioni di euro per la loro soppressione, ma ad oggi gli interventi sono ancora fermi.

“L’elettrificazione della linea Vicenza-Schio è un passo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. È inaccettabile che, nonostante le promesse e gli accordi sottoscritti, i finanziamenti regionali per l’eliminazione dei passaggi a livello non siano ancora stati erogati. Chiediamo alla Regione Veneto di mantenere gli impegni presi e di accelerare l’attuazione di questi interventi cruciali per la sicurezza e l’efficienza del nostro sistema ferroviario.” – commenta il segretario provinciale PD Davide Giacomin

“Siamo di fronte a un’opera indispensabile per la mobilità della provincia di Vicenza. L’elettrificazione porterebbe benefici non solo ai pendolari, ma a tutto il sistema produttivo locale, migliorando la qualità del servizio e riducendo le emissioni inquinanti. La Regione non può continuare a rimandare.” – prosegue il segretario

“È assurdo che si continui a parlare di sviluppo e transizione ecologica mentre si lasciano incompiuti interventi che migliorerebbero la qualità del trasporto pubblico. Il Partito Democratico continuerà a vigilare affinché i cittadini di Vicenza e Schio abbiano finalmente un servizio ferroviario moderno ed efficiente.” – conclude Giacomin

La comunità locale attende con impazienza l’avvio dei lavori, auspicando che le istituzioni competenti diano priorità a questo progetto strategico per il territorio.