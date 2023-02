Edil Centro contro il caro vita

In occasione delle feste di fine anno 2022, i dipendenti di EDIL CENTRO di Piovene Rocchette, hanno ricevuto un “regalo” che si è aggiunto alla tredicesima: buoni spesa e carburante del valore di €500 come aiuto per affrontare la crisi. Crisi energetica e shock inflattivo stanno attualmente imponendo grandi sfide con pesanti conseguenze economiche e sociali. In questo scenario, le attività di welfare introdotte da EDIL CENTRO (azienda che da oltre 40 anni è specializzata nel settore dell’edilizia e nel commercio di materiale per reti idriche) si propongono come un fattore di resilienza a sostegno delle famiglie con un chiaro ruolo nella promozione della crescita economica, del benessere territoriale e di coesione sociale.

«Il pilastro fondamentale delle aziende sono le persone e fare impresa – spiega Renzo Bassan, (AD EDIL CENTRO) – è prima di tutto una questione di rispetto della persona e dell’ambiente sociale in cui si opera, e il Welfare territoriale è una leva di sviluppo per la creazione di ecosistemi in cui le imprese possono agire in modo sinergico con l’obiettivo di creare benessere diffuso, efficiente e inclusivo»

WELFARE TERRITORIALE

Sono molte le attività di Welfare che EDIL CENTRO ha intrapreso a favore dei suoi dipendenti dalle attività per la formazione professionale e il sostegno economico dal 2020 con buoni spesa e carburante, all’adesione ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e il corso blsd con rilascio dell’autorizzazione regionale all’utilizzo del defibrillatore, fino al supporto di iniziative di prevenzione per diffondere servizi sanitari di prossimità aperti al territorio.

WELFARE DURANTE LA PANDEMIA

L’emergenza Covid-19 è stata un’esperienza drammatica, che ha travolto ogni aspetto dell’economia e della società, EDIL CENTRO consapevole dell’importante ruolo di responsabilità economico sociale ricoperto dalle imprese, diventate veri punti di riferimento per territorio, famiglie e comunità, ha scelto di usufruire della cassa integrazione solo per i mesi di aprile e maggio 2020 e per una parte del personale, anticipando le somme per conto dell’INPS.