Ecatombe di pesci nel Nord della Francia: probabilmente ‘soffocati’ dalle microalghe

Grandi pesci arenati a perdita d’occhio sulla sabbia: è ciò che le autorità hanno scoperto per la prima volta giovedì 22 agosto lungo la costa meridionale del Finistère. Da allora, i casi di spiaggiamento di gronghi, simili alle anguille marine, sono aumentati nella regione. Questo fenomeno è così diffuso che il sindaco di Concarneau ha deciso di chiudere l’accesso alle spiagge della città. “Dal 26 agosto 2024, fino a nuovo ordine, è vietato nuotare e passeggiare,” si legge in un decreto comunale. Il sindaco Marc Bigot ha parlato di un “rischio sanitario” mentre è già iniziata la raccolta dei corpi dei pesci.

Anche altri comuni bretoni, come Bénodet, Fouesnant, Guilvinec e Combrit, hanno segnalato spiaggiamenti di gronghi sulle loro spiagge, accompagnati da un forte odore nella zona.

Microalghe soffocanti? Le cause di questo fenomeno rimangono incerte. La stazione marittima di Concarneau ha proposto diverse ipotesi, esaminandole una per una. Una possibilità è che i pescatori abbiano rigettato in mare i gronghi pescati, ma la quantità di pesci morti trovati non supporta questa spiegazione. Un’altra ipotesi riguarda il ciclo riproduttivo delle anguille marine, che muoiono dopo aver deposto le uova. Tuttavia, le prime analisi sui corpi dei pesci hanno escluso anche questa teoria. Ciò suggerisce la presenza di una malattia che colpisce in particolare i pesci senza squame. Tuttavia, non solo i gronghi sono stati trovati morti: alcuni comuni hanno riportato spiaggiamenti di spigole, orate e persino aragoste.

La spiegazione più probabile sembra essere quella delle microalghe. La loro proliferazione avrebbe consumato molto ossigeno, soffocando i pesci nelle aree colpite. Infatti, una fioritura algale, ovvero una proliferazione massiccia di plancton, è stata rilevata la settimana scorsa nella baia di Concarneau, rendendo l’acqua marrone in alcuni punti. L’Ifremer, istituto specializzato nella ricerca sugli oceani, sta continuando le sue analisi per far luce su questo mistero.